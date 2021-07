Speciale difesa: Tunisia, Borrell (Ue) chiede il ripristino della stabilità istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea chiede quanto prima il ripristino della stabilità istituzionale in Tunisia. Lo ha dichiarato a nome dell'Ue l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. "L'Unione europea segue con la massima attenzione gli sviluppi in Tunisia. Le radici democratiche del Paese, il rispetto dello stato di diritto, della costituzione e del quadro legislativo devono essere preservati rimanendo attenti ai desideri e alle aspirazioni del popolo tunisino", ha dichiarato. "Chiediamo pertanto il prima possibile il ripristino della stabilità istituzionale, e in particolare la ripresa dell'attività parlamentare, il rispetto dei diritti fondamentali e l'astensione da ogni forma di violenza", ha aggiunto. "Continueremo a seguire da vicino l'evolversi della situazione, ricordando il notevole sostegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri alla Tunisia, nel contesto di una grave pandemia e di una crisi economica. La salvaguardia della democrazia e la stabilità del Paese sono priorità", ha concluso Borrell. (Beb)