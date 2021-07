Speciale difesa: Iran-Israele, intelligence Teheran annuncia arresto presunti agenti del Mossad nell’ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza dell’Iran hanno arrestato una "rete" di presunti agenti del Mossad, servizio di intelligence di Israele, nelle regioni occidentali del Paese. Lo ha annunciato il direttore generale del controspionaggio presso il ministero dell’Intelligence di Teheran, citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Irna”. Nel corso dell’operazione le forze iraniane hanno inoltre sequestrato un “vasto carico di armi e munizioni”, appena entrato nel Paese dai valichi di frontiera occidentali, che i presunti agenti israeliani avrebbero inteso utilizzare per fomentare “sommosse urbane” e “terrorismo”. Israele avrebbe già cercato diverse volte di compiere "atti di sabotaggio in varie parti del Paese" durante le elezioni, afferma il dicastero, in riferimento alle elezioni presidenziali tenute nel Paese lo scorso 18 giugno. Non sono noti ulteriori dettagli sull’operazione, né il numero delle persone arrestate dal controspionaggio iraniano. (Res)