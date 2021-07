Speciale difesa: Usa-Colombia: colloquio Blinken-Ramirez, promuovere democrazia ad Haiti, Nicaragua, Venezuela e Cuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta arriva dopo la decisione del governo colombiano di riorganizzare la presenza militare alla frontiera con il Venezuela, annunciata nel fine settimana dal ministro della Difesa, Diego Molano. Si tratta di circa quattordici mila elementi di fatto già presenti sul terreno, ma che verranno reinquadrati in una struttura più attrezzata, per far fronte all'aumento delle minacce in arrivo dall'attività delle formazioni armate irregolari. Negli ultimi giorni, le autorità colombiane - grazie a un lavoro congiunto con l'intelligence Usa e col Comando Sud degli Stati Uniti -, hanno svelato diversi attacchi a obiettivi strategici organizzati soprattutto dalle sezioni "dissidenti" delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Gli stessi che hanno rivendicato un attacco sferrato all'elicottero in cui viaggiava il presidente Ivan Duque, chiuso senza conseguenze. La sicurezza nella zona sarà quindi affidata agli elementi che fanno ora parte della "Fuerza de tare Vulcano", una unità militare transitoria con obiettivi specifici che verrà trasformata in un comando ad hoc, irrobustito da un supporto aereo, da unità fluviali e con un deciso incremento dell'attività di intelligence, necessaria per prevedere movimenti e strategie in una zona geograficamente molto complessa. (Nys)