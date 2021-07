Germania: esplosione parco chimico Leverkusen, spento l'incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato spento l'incendio provocato dall'esplosione avvenuta oggi nel parco chimico di Buerrig, quartiere di Leverkusen in Nordreno-Vestfalia, È quanto comunicato da Currenta, l'operatore dell'impianto. Al momento, il bilancio della deflagrazione è di almeno 16 feriti, di cui quattro gravi, e cinque dispersi. Presso il sito si trova la sede principale del conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer. Secondo Currenta, l'esplosione è avvenuta intorno alle 9:40, a seguito di un incendio divampato per cause ancora da chiarire nel reparto cisterne del centro per lo smaltimento dei rifiuti del parco chimico. (Geb)