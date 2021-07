Libia: Bengasi, ucciso leader milizia Kaniyat responsabile dei massacri a Tarhuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Muhammad al Kani, comandante della milizia libica Kaniyat, legata dal 2018 all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, è stato ucciso questa mattina all’alba in un agguato presso la sua abitazione nell’area di Bouatni, nella periferia di Bengasi. Lo riferiscono i media libici. La milizia al Kaniyat è stata ritenuta responsabile dei massacri avvenuti nella cittadina di Tarhuna, situata 65 chilometri a sud est della capitale libica Tripoli. Secondo una prima ricostruzione, Al Kani sarebbe rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con gli esponenti della milizia rivale Tariq bin Ziyad, guidata dal figlio del generale Haftar, Saddam. Durante l’assalto all’abitazione di Al Kani, sarebbe rimasto ucciso anche Abdel Bari al Shaqaqi, uno dei principali esponenti della milizia Kaniyat, mentre altri membri della formazione armata sarebbero stati catturati e trasferiti in un luogo sconosciuto. Dopo la notizia dell’uccisione di Al Kani, migliaia di persone sono scese per le strade di Tarhuna in ricordo delle centinaia di persone uccise durante l’attività della milizia Kaniyat. (segue) (Lit)