- La Tunisia è davanti ad "un drammatico bivio. O ritornano stato di diritto e democrazia oppure l’esito 'egiziano' è dietro l’angolo". Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, che precisa come quest'ultimo scenario sia "da evitare a tutti i costi" e si debba dunque "fare tutto il possibile", anche da parte dell'Italia e dell'Unione europea "per far tornare le regole democratiche". (Rin)