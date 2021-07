Portogallo-Ungheria: Covid, Budapest dona 200 mila dosi di AstraZeneca a Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha donato 200 mila dosi del vaccino anti Covid di AstraZeneca al Portogallo. La consegna è avvenuta oggi ad opera del ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, in visita a Lisbona. “Se ci fossimo permessi di essere dissuasi dall’acquisto di vaccini dall’est non saremmo diventati uno dei Paesi più sicuri d’Europa oggi e non saremmo stati in grado di aiutare gli altri”, ha detto Szijjarto. Il Portogallo è il terzo Paese membro dell’Unione europea e l’ottavo nel mondo a ricevere una donazione da Budapest. (Vap)