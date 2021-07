Acea: sottoscritto accordo con società attive nel riciclo della plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea annuncia di aver sottoscritto oggi un accordo per l’acquisizione del 70 per cento di Serplast e del 60 per cento di Meg, società che operano nel business del riciclo della plastica, segmento che si pone a valle rispetto a quello della selezione della plastica post-consumo in cui Acea è già presente con le società Demap e Cavallari. Lo comunica Acea in una nota. Gli impianti di Serplast e Meg sono presenti rispettivamente in Abruzzo e Veneto. I volumi trattati previsti nel 2021 sono pari a circa 70.000 tonn./anno. Il valore economico dell’operazione, in termini di Enterprise Value del 100 per cento delle società, è complessivamente pari a 12 milioni di Euro e l’Ebitda atteso al 2021 è di circa 3 milioni di euro. L’acquisizione è avvenuta ad un multiplo medio Ev/Ebitda pari 4x. (segue) (Com)