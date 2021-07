Imprese: Banca Generali chiude primo semestre con utile pari a 190,1 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali chiude il primo semestre 2021 con un utile sostenuto pari a 190,1 milioni di euro, in crescita del 44 per cento rispetto allo scorso esercizio. La banca - spiega una nota - sta beneficiando di una crescita strutturale della domanda di advisory finanziaria qualificata e sta perseguendo un percorso di crescita orientato alla sostenibilità anche finanziaria dei risultati. Il risultato positivo è stato favorito dal successo delle politiche commerciali. Alla fine del semestre la banca ha infatti raggiunto e superato il target di raccolta netta prevista nel piano industriale triennale 2019-2021 realizzando flussi netti per 14,8 miliardi di euro e ha superato il target più elevato di masse raggiungendo gli 80,4 miliardi di euro.(Rin)