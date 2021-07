© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: parlamentari di opposizione eletti presiedente e vicepresidenti della Camera - La parlamentare di opposizione, María del Carmen Alva Prieto, leader del partito conservatore Azione Popolare è stata eletta presidente della Camera del Perù. Lo riferisce il quotidiano "La Republica" indicando l'elezione di parlamentari di opposizione anche come vicepresidenti: Lady Camones di Alleanza per il Progresso, Enrique Wong di Podemos Perù e Patricia Chirinos di Avanza Paese. Presidente e vicepresidenti hanno ottenuto 69 voti favorevoli, maggioranza semplice sufficiente nel Parlamento unicamerale peruviano composto da 130 deputati. L'ufficio di presidenza ha il potere non solo di presiedere e dirigere i dibattiti della sessione plenaria, ma anche di supervisionare la politica amministrativa e l'esercizio finanziario del parlamento, oltre a nominare i suoi alti funzionari. (segue) (Res)