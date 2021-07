Lombardia: Baffi (Fd’I) su sicurezza stradale, con mio emendamento risorse per 8 comuni nel lodigiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Fombio, Corte Palasio, Casalmaiocco, Castiglione d'Adda, Corno Giovine, Villanova del Sillaro e Cervignano d'Adda riceveranno risorse per la realizzazione di interventi per la riduzione dell'incidentalità stradale attraverso il miglioramento e la razionalizzazione della segnaletica stradale. Lo afferma in una nota Patrizia Baffi, consigliere regionale lodigiano di Fratelli d’Italia. “Grazie all'approvazione del mio emendamento, che integra di quasi nove milioni di euro complessivi lo stanziamento previsto per il bando dedicato alla sicurezza stradale chiuso a fine 2020, nel lodigiano potranno essere avviati otto nuovi progetti presentati dai comuni che, pur essendo stati ritenuti ammissibili, non erano stati ancora finanziati per esaurimento di risorse", ha detto, aggiungendo che a livello regionale sono 231 i comuni che avvieranno i propri lavori grazie a questa integrazione di risorse. “Un risultato molto importante se analizziamo il contesto e i numeri riferiti alla nostra regione: nel 2019 in Lombardia si sono registrati 32.560 incidenti stradali con lesioni alle persone e 438 morti, ed è necessario assicurare alla sicurezza stradale il massimo impegno”, ha concluso. (Com)