Sociale: Blangiardo (Istat), livello disoccupazione e povertà più alto tra gli stranieri

- Dai dati disponibili emerge una grande penalizzazione dei lavoratori stranieri, per cui "il tasso di occupazione diminuisce in misura decisamente maggiore, quasi doppia, rispetto a quello degli italiani". Lo ha detto Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, in occasione dell'audizione svolta dalla commissione Lavoro della Camera sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. Inoltre il livello di povertà "resta assolutamente alta e cresciuta notevolmente nella componente straniera: dal 26,7 per cento nelle famiglie di soli stranieri a fronte - ha concluso il presidente dell'Istat - di un 6 per cento nelle famiglie di soli italiani". (Rin)