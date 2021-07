Serbia: presidente Parlamento Dacic, chi ascolta criminale Belivuk relativizza i suoi crimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che considerano credibili le affermazioni del criminale Veljko Belivuk "relativizzano" i crimini da lui compiuti. Lo ha detto il presidente del Parlamento della Serbia, Ivica Dacic, in un intervento reso oggi per l'emittente "Tv Pink". Dacic ha così commentato le voci di stampa secondo cui Belivuk, capo dell'omonimo clan della criminalità organizzata, e il suo braccio destro Marko Miljkovic avrebbero riferito di contatti avuti con il presidente della Repubblica, Aleksandar Vucic, e con il ministro dell'Interno Aleksandar Vulin. "Siamo arrivati a una situazione tale per cui tutti dovrebbero sostenere la lotta contro la mafia e non cercare un modo per relativizzare quei gruppi e usarli come mezzo per attaccare gli organi statali che combattono la criminalità", ha detto Dacic, confermando di avere firmato una petizione per "difendere la reputazione e le istituzioni del presidente della Serbia dalla guerra dei media", avviata dall'Istituto per le reti politiche. Dacic ha infine aggiunto che i partiti che hanno partecipato al dialogo interpartitico in corso in Parlamento ma che hanno rifiutato la mediazione "di stranieri", in riferimento alla mediazione di alcuni eurodeputati, non si sono uniti "al caos che hanno provocato i rappresentanti dei gruppi (di opposizione) di Dragan Djilas e Vuk Jeremic" in relazione alla testimonianza di Belivuk. (segue) (Seb)