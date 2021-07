Serbia: presidente Parlamento Dacic, chi ascolta criminale Belivuk relativizza i suoi crimini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Aleksandar Vulin, ha smentito ieri di avere avuto contatti con il clan criminale di Veljko Belivuk. In un intervento concesso all'emittente "Tv Happy", Vulin ha così risposto alle voci di stampa sulle dichiarazioni rese ai magistrati da parte di Marko Miljkovic, membro del clan criminale. "Se non avessero commesso così tanti orrori, ci sarebbe da ridere", ha detto Vulin. Il sito statunitense "Newsmax Adria", che collabora con l'emittente "Nova S" alla rubrica "Pregled dana", ha annunciato nei giorni scorsi di essere entrato in possesso delle trascrizioni della testimonianza di Marko Miljkovic, il principale collaboratore di Veljko Belivuk. Miljkovic avrebbe affermato di aver avuto contatti personali con Vulin e di essere il collegamento del clan con Vulin e con il presidente della Repubblica Aleksandar Vucic. Il ministro dell'Interno ha replicato osservando che si tratta di un tentativo di "ricatto" da parte del clan, dopo che lo Stato serbo ha sferrato contro di esso un attacco che ha portato all'arresto dello stesso Belivuk. "Hanno cercato di ricattarci, ma questo non funziona con noi, e soprattutto con Vucic", ha detto Vulin. (segue) (Seb)