Covid: assessore Lazio, casi aumenteranno ma ospedalizzazio sotto il 3 per cento

- Nel Lazio "i casi aumenteranno perché c'è un'incidenza in aumento, specie nelle fasce giovanili". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione del Vax&go all'aeroporto di Fiumicino. "Il Lazio è la prima regione italiana per copertura vaccinale e saremo i primi ad arrivare al 70 per cento nella prima settimana di agosto e questo contribuirà al contenimento della pressione sulla rete ospedaliera che è molto bassa, perché siamo al 3 per cento nell'area medica e al 3 per cento in terapia intensiva. Ci aspettiamo che aumenti ma dobbiamo abituarci ad avere una convivenza col virus, la cosa importante è vaccinarsi", ha aggiunto. (Rer)