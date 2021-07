Germania: esplosione a Leverkusen, numerosi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di numerosi feriti il bilancio provvisorio dell'esplosione avvenuta oggi nel parco chimico di Buerrig, quartiere di Leverkusen in Nordreno-Vestfalia, operato dall'azienda Currenta. Lo rende noto la polizia del Land su Twitter. Presso il luogo della deflagrazione, le cui cause rimangono da chiarire, si trova l'impianto principale del conglomerato agrobiochimicofarmaceutico tedesco Bayer. L'Ufficio federale per la protezione della popolazione e l'aiuto in caso di catastrofi ha diramato l'allarme di “estremo pericolo” per il rischio della nube tossica levatasi dal luogo dell'esplosione, che ha interessato un inceneritore di rifiuti speciali. Alla cittadinanza è stato chiesto di rimanere in casa, con porte e finestre chiuse. I vigili del fuoco sono presenti in forze sul luogo della deflagrazione, ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. L’allerta legata alla nube tossica è stata estesa a Solingen. (Geb)