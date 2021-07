Covid: Casellati, istituzioni siano compatte, superare gli interessi di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci troviamo dunque di fronte ad un orizzonte di notevole complessità che chiama ciascuno di noi a nuove e più forti responsabilità. Le istituzioni devono dare prova di lungimiranza e compattezza per superare le logiche e gli interessi di parte e per trovare, in un dialogo aperto e franco, le ragioni dell'unità e della condivisione”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Per questa sfida – ha aggiunto - risulta fondamentale il ruolo del Parlamento, luogo per eccellenza del confronto democratico, della sintesi e della mediazione. Il Parlamento ha dimostrato una straordinaria responsabilità e capacità di adattamento. Non solo alle nuove regole e procedure imposte dall’emergenza, ma anche al confronto con un Governo per molti versi inedito. Di questa prova del Parlamento dobbiamo essere orgogliosi”.(Rin)