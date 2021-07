Covid: assessore Lazio, scorte non sono mai sufficienti ma ad oggi in linea con obiettivi prefissati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si cerca di convincere "Lo zoccolo duro che non vuole vaccinarsi intanto ampliando l'offerta. Abbiamo chiesto di fare un recall ai medici di medicina generale e ai pediatri rispetto ai loro assistiti che non si sono vaccinati. Col Green Pass abbiamo avuto uno scatto in avanti di 150mila prenotazioni negli ultimi cinque giorni". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato a margine dell'inaugurazione del Vax&go all'aeroporto di Fiumicino. "Le scorte per noi non sono mai sufficienti, se avessimo più scorte potremmo fare più dosi e arrivare prima all'obiettivo che ci siamo prefissati. Ad oggi le scorte sono coerenti col traguardo che ci siamo dati, il 70 per cento entro l'8 agosto e l'80 per cento entro la prima settimana di settembre. Più le scorte aumentano più i tempi si riducono". (Rer)