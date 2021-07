Lombardia: Cattaneo, oltre 16 milioni per finanziare interventi di tutela e risanamento dei laghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale lombarda, su proposta dell'assessore all'Ambiente Raffaele Cattaneo, finanzia con il Piano Lombardia 65 interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri: la dotazione finanziaria è di 16.081.948 euro suddivisa per linea di finanziamento, e in alcuni casi ci sarà il cofinanziamento di province, autorità di bacino lacuale, comuni, enti gestori aree protette beneficiarie dei contributi. Nello specifico, si legge in una nota, le aree di intervento riguardano il recupero delle sponde e il disinquinamento dei laghi (11.076.934 euro); i battelli spazzini (3.194.645 euro) e gli interventi in materia di biodiversità (1.810.367 euro). “Regione Lombardia si è dotata di un fondo interventi per la ripresa economica, necessario per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia derivanti dall'emergenza sanitaria: in particolare, ci ha consentito di promuovere il recupero delle sponde dei nostri laghi, conservarne la biodiversità e disinquinarli anche con l'utilizzo di battelli spazzini”, ha commentato Cattaneo, aggiungendo che con questa delibera sono stati individuati i criteri di finanziamento ed è stata istituita l'apposita commissione di valutazione che ha analizzato gli 80 progetti pervenuti. (Com)