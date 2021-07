Giustizia: Bellanova, su riforma da Conte ricatto inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tentativo di "ricatto messo in atto dal leader in pectore del M5s per tenere sulle corde l'esecutivo sulla riforma della giustizia è inaccettabile". Lo scrive su Twitter la senatrice di Italia viva e viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. "Prima assicurano il sostegno al governo Draghi, poi i loro ministri in Cdm votano la fiducia sulla riforma, oggi il sedicente leader del Movimento prende parola e sfiducia di fatto i ministri pentastellati con l'ipotesi che in Aula la loro posizione potrebbe essere il voto contrario. Tutto ciò è semplicemente vergognoso", conclude. (Rin)