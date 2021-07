Agroalimentare: Patuanelli, lotta a sprechi fondamentale, Italia pronta a condividere esperienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel cammino verso la trasformazione dei sistemi alimentari, la lotta agli sprechi appare di fondamentale importanza. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli, intervenendo oggi al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite in corso alla Fao. “Lo spreco alimentare riguarda tutti i passaggi che portano gli alimenti dal campo alla tavola e colpisce indistintamente tutti i Paesi”, ha affermato il ministro, secondo cui “la formulazione di politiche efficaci per la perdita e la riduzione degli sprechi alimentari richiede informazioni complete su quanto e dove – sia geograficamente che lungo la catena di approvvigionamento – i vari alimenti vengono persi o sprecati”. Patuanelli ha ricordato che l’Italia ha fatto un deciso passo in avanti con l’entrata in vigore della legge sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. (segue) (Res)