Agroalimentare: Patuanelli, lotta a sprechi fondamentale, Italia pronta a condividere esperienze (2)

- “Questa legge ha posto le basi per la costituzione del ‘Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare’ quale strumento di partecipazione, monitoraggio e promozione che coinvolge tutti i rappresentanti della filiera agroalimentare, delle organizzazioni caritatevoli, della Grande Distribuzione Organizzata e delle altre amministrazioni interessate”, ha affermato il ministro. Patuanelli ha ricordato che “per quantificare in modo univoco, statisticamente rilevante e scientificamente fondato i dati nazionali sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi alimentari, il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali si è dotato di un Osservatorio nazionale su eccedenze, recuperi e sprechi alimentari, che ha “lo scopo di ricercare, elaborare e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici su eccedenze, recuperi e sprechi alimentari in tutte le fasi della filiera (produzione agricola, industriale, commercio, ristorazione, consumatore)”. Sul tema degli sprechi e delle diete salutari, ha affermato Patuanelli “l’Italia è pronta a condividere la propria esperienza e rafforzare la cooperazione internazionale, affinché insieme si possa contribuire ad assicurare diete salutari per tutti i cittadini del mondo”. (Res)