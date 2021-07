Usa-Perù: Blinken auspica ruolo costruttivo di Castillo su Cuba e Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il presidente eletto del Perù, Pedro Castillo. Blinken, riferisce una nota del dipartimento, ha ringraziato il Perù per il suo sostegno nell'affrontare la crisi venezuelana ed ha espresso la speranza che il Perù continui a svolgere un ruolo costruttivo nell'affrontare il deterioramento della situazione a Cuba e in Nicaragua. Il segretario ha inoltre sottolineato che gli Stati Uniti rimangono un partner economico costante per il Perù e ha applaudito gli sforzi del Paese andino per combattere il disboscamento e l’estrazione illegale, il contrabbando di narcotici, il traffico di esseri umani e la corruzione. Il colloquio arriva alla vigilia dell’insediamento di Castillo, il programma il 28 luglio. (segue) (Brb)