Usa-Perù: Blinken auspica ruolo costruttivo di Castillo su Cuba e Nicaragua (4)

- Muove i primi passi nella politica istituzionale nel 2002, quando si candida con Perú Posible a sindaco di Anguía, senza tuttavia ottenere l’incarico. Ma è nel 2017 che inizia a far parlare di sé quando è tra i leader dello sciopero nazionale per chiedere più fondi al settore dell’istruzione durante la presidenza di Pedro Pablo Kuczynski. Dopo la dissoluzione di Perú Posible, nel 2017, Castillo confluirà nel 2020 nella formazione socialista Perù Libre, con la quale vincerà le elezioni presidenziali. Nelle sue apparizione pubbliche è raro vederlo senza il cappello bianco a tesa larga, caratteristico della sua regione, dove l'ultimo imperatore Inca Atahualpa fu assassinato nella piazza principale nel 1533 dai conquistadores spagnoli. Castillo è inoltre solito indossare un poncho e si è spostato a cavallo per gran parte della sua campagna presidenziale. (segue) (Brb)