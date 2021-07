Lombardia: Colombo (Lega), 100 milioni di euro ai Comuni per rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri 100 milioni di euro da Regione Lombardia ai comuni lombardi per portare avanti i progetti di rigenerazione urbana. Una cifra considerevole che si aggiunge allo stanziamento già previsto per il bando e che consentirà alla nostra economia, messa a dura prova dall'emergenza epidemiologica, di ripartire e andare avanti. Questo emendamento, voluto fortemente dal gruppo Lega, va ad aiutare in maniera concreta gli enti locali e quindi i cittadini lombardi". Lo afferma in un nota Marco Colombo, Consigliere regionale della Lega e vicepresidente della I Commissione Programmazione e Bilancio del Pirellone, primo firmatario dell'emendamento che stanzia 100 milioni di euro per il bando "Interventi finalizzati all'avvio di processi di rigenerazione urbana" nell'ambito dell'assestamento di bilancio 2021. (segue) (Com)