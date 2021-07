Lombardia: Colombo (Lega), 100 milioni di euro ai Comuni per rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il bando è finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici relativi ad aree o immobili di proprietà pubblica e di pubblico interesse volti all'avvio di processi di rigenerazione urbana – sottolinea il Consigliere regionale – un bando che va a supportare le strategie di rigenerazione urbana dei Comuni lombardi, limitando il consumo di suolo e quindi tutelando il territorio e allo stesso tempo sostenendo la ripartenza della nostra economia messa a dura prova dal Covid-19". "Lo stanziamento è suddiviso in una prima tranche da 40 milioni di euro nell'esercizio 2022 e una seconda da 60 milioni nell'esercizio 2023" aggiunge Colombo. "Puntare sulla rigenerazione urbana è quindi prioritario non solo per ridurre il consumo di suolo, ma anche per migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socioeconomiche della popolazione, in modo che la riqualificazione di questi territori possa tradursi in un incentivo agli investimenti quale volano per la ripresa economica", conclude. (Com)