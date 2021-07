Covid: Casellati, infodemia crea disorientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta alla domanda di informazione da parte del pubblico "ha finito anche per generare il fenomeno della infodemia, l’enorme flusso di notizie, incontrollato e spesso incontrollabile, che crea disorientamento, incertezza e ansia in molti cittadini". Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Basti pensare all’ingiustificata visibilità data ai virologi che si sono resi protagonisti di un susseguirsi di dibattiti frammentari, contraddittori e confusi, con opinioni espresse e poi ritrattate, provocando il pericoloso ‘fai da te’ dei cittadini sui loro comportamenti sanitari – ha precisato -. È più che mai necessario, dunque, interrogarsi sulle nuove e ancora più impegnative responsabilità di chi gestisce e lavora nei media. Le leggi non bastano. Serve un impegno deontologico fondato sulla consapevolezza del ruolo educativo e formativo dei mezzi di comunicazione”.(Rin)