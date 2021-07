Lavoro: Blangiardo (Istat), Cig per 40 per cento del personale privato ed extra agricolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utilizzo della Cassa integrazione è un "fenomeno che ha riguardato il 40 per cento dei 15,7 milioni di personale del settore privato ed extra agricolo residenti in famiglia, cioè poco meno di 7 milioni di individui che hanno avuto di Cig di almeno una settimana nel corso dell'anno, con una durata media pari a 15,4 per cento delle settimane con copertura contrattuale". Lo ha detto Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, in occasione dell'audizione svolta dalla commissione Lavoro della Camera sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro. (Rin)