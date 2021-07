Covid: Casellati, senza informazione battaglia contro virus più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La fase di coesione e responsabilità che si sta aprendo ha bisogno di essere sostenuta dalla stampa, e specialmente dalla stampa parlamentare. Dare informazioni è un servizio importante, per gli addetti ai lavori come per i cittadini, perché contribuisce alla crescita culturale e sociale e al progresso del Paese”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Senza il contributo di giornali, televisione, radio e web, ogni battaglia sarebbe infinitamente più difficile e l’Italia sarebbe infinitamente più povera, meno libera e meno evoluta – ha spiegato -. E davvero vi siamo grati per aver continuato a garantire questo servizio anche per tutta la durata della pandemia, in condizioni difficili e a rischio della vita. Informare le persone sulle dinamiche del contagio e sui comportamenti più corretti da tenere è stato, e continua ad essere, un aspetto decisivo per la gestione della pandemia”.(Rin)