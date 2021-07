Lombardia: Scurati (Lega), 80 milioni in più per investimenti infrastrutturali su rete ferroviaria regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una copertura più ampia per gli interventi infrastrutturali sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovie Nord, in particolare per gli apparati di controllo della rete ferroviaria del ramo Milano, che per la mole del traffico e per gli scambi intensi, necessitano sicuramente di un apporto considerevolmente maggiore. È quanto richiesto da Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, nella presentazione del suo emendamento approvato nella seduta odierna del Consiglio regionale, che incrementa le spese destinate alla sicurezza del trasporto su ferro di 10, 20 e di nuovo 10 milioni rispettivamente nel 2023, dal 2024 al 2026 e nel 2027. “Questo intervento va ad aggiungersi a quelli già effettuati da Regione Lombardia nel 2019 con l'investimento di 1,6 miliardi per l'acquisto di 176 nuovi treni e di altri 46 treni nuovi annunciati nel 2021: continuare il lavoro della nostra Regione per migliorare la mobilità su ferro e la vita dei nostri pendolari, coniugando il tema della sicurezza dei sistemi con quello di treni nuovi e funzionali”, ha detto. (Com)