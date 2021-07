Roma 2021: Enrico Montesano si candida in lista Rinascimento-Cambiamo per Michetti sindaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attore Enrico Montesano sarà in campo alle prossime elezioni amministrative di Roma 2021 con la lista di Rinascimento-Cambiamo. L'artista romano avrebbe chiuso l'accordo nella serata di ieri. La sua candidatura tuttavia verrà ufficializzata nei prossimi giorni, a seguito di un incontro che si terrà domani sera e in cui verrà definito il contributo che Montesano potrà portare all'interno della coalizione che appoggia il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti. Montesano, a quanto riferisce ad "Agenzia Nova" Cristiano Aresu, vicepresidente e segretario nazionale del partito di Vittorio Sgarbi che da circa un anno lavora a chiudere l'accordo con l'attore, si sarebbe detto deluso dalle politiche messe in campo dal governo, e in particolare dal centrosinistra, e per questo avrebbe accettato di far parte della lista Rinascimento-Cambiamo. (Rer)