Incendi: in Sardegna iniziati accertamenti per individuare cause roghi in Oristanese (2)

- La mano dell'uomo potrebbe esserci invece negli incendi della zona di Oristano: il primo è partito da Usellus e ha raggiunto Villaurbana danneggiando aziende agricole e distruggendo anche un cantiere Forestale, il secondo, molto più piccolo, nell'area tra Escovedu-Mogorella è stato spento subito. Sul terreno non è ancora stato domato del tutto il gigantesco rogo scoppiato ormai quasi quattro giorni fa sul Montiferru, in provincia di Oristano. Operative tutte le forze regionali in attività, 22 mezzi aerei e 7.500 uomini a terra. Questa mattina, però, il fuoco ha ripreso vigore in una delle zone iniziali: Santu Lussurgiu, dove sono entrati subito in azione un elicottero della flotta regionale, il Super Puma e due Canadair. In arrivo anche altri due Canadair dalla Grecia. Contemporaneamente sono iniziate le operazioni di bonifica nell'area del Comune di Scano di Montiferro, dove c'è al lavoro un elicottero della flotta regionale. Sono in corso bonifiche anche nella zona di Porto Alabe, dove la Tim informa che sono state ripristinati tutti i servizi di telefonia, fissa e mobile, rimasti bloccati a causa di due cavi in fibra ottica danneggiati dall'incendio. (Rsc)