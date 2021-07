Covid: Casellati, ora è il momento di rimboccarsi le maniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “C’è un tempo dell’attesa e c’è un tempo per l’azione. Io penso che ora sia il tempo dell’azione, il tempo di rimboccarsi le maniche”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel suo intervento in occasione della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione stampa parlamentare. “Il Senato saprà fare la sua parte, ne sono certa – ha aggiunto -. Così come sono certa che la nostra stampa parlamentare saprà essere al nostro fianco in questa sfida”.(Rin)