Albania: Balla (Partito socialista), rapporto Osce conferma giudizio positivo su elezioni 25 aprile

- Il rapporto della missione Osce/Odihr sulle elezioni parlamentari del 25 aprile in Albania conferma che il voto è stato "un'espressione significativa di democrazia e rispetto per la libertà dei cittadini". Lo ha detto segretario generale del Partito socialista albanese, Taulant Balla, commentando la pubblicazione del rapporto. Secondo l'esponente del partito di governo, l'Albania ottiene il miglior rapporto sulle elezioni in questi 30 anni "e questo è un grande merito, soprattutto, dei cittadini albanesi, che hanno esercitato il loro diritto di voto". Di avviso opposto il leader dell'opposizione, Lulzim Basha, secondo cui il rapporto dell'Osce evidenzia che il voto degli elettori "è stato alterato" lo scorso 25 aprile. (Alt)