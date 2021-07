Spagna: Corinna Larsen denuncia ex re Juan Carlos per essere stata spiata a Londra e Montecarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito spagnolo, Juan Carlos I, è stato denunciato nel dicembre del 2020 dall'ex amante, Corinna Larsen, per presunte "molestie" e "monitoraggio aperto e occulto" da parte di agenti del Centro nazionale di intelligence spagnolo (Cni) a Londra, dove vive, e a Montecarlo, l'altra residenza sua residenza. Come riferisce il quotidiano "El Pais", è quanto reso pubblico dall'Alto tribunale di giustizia britannico. Secondo Larsen, che ha chiesto un risarcimento danni non quantificato, queste "molestie" avrebbero avuto luogo dal 2012 in poi. La donna ha affermato che Juan Carlos le aveva donato 64,8 milioni di euro (100 milioni di dollari) e successivamente ha preteso che restituisse il denaro o che lo mettesse "a sua disposizione". Di fronte al suo rifiuto di restituire il re l'avrebbe diffamata sostenendo di essere stato derubato. La donna ha rivelato che Juan Carlos I avrebbe informato l'attuale re dell'Arabia Saudita, Salman, di questo presunto furto, così come il principe ereditario della corona saudita. Era stato l'ex re saudita Abdulazziz a inviare a Juan Carlos I, sul suo conto segreto in Svizzera (Fondazione Lucum) nella banca Mirabau di Ginevra, i 64,8 milioni di euro l'8 agosto 2008. Quel trasferimento è sotto inchiesta in Svizzera per il presunto reato di riciclaggio. Parte del denaro nascosto dal Tesoro spagnolo sarebbe stato utilizzato per le spese personali di Juan Carlos I e successivamente, nel 2012, a causa di cambiamenti nella legislazione svizzera, è stato trasferito a Corinna Larsen alla banca Gonet alle Bahamas. La donna ha presentato la denuncia esclusivamente contro Juan Carlos pur indicando la partecipazione attiva dell'ex direttore del Cni, il generale Felix Sanz Roldan, nella presunta sorveglianza a Londra. Un giudice nominato dall'Alta Corte britannica si occuperà ora dell'indagine, e avrà un massimo di 18 mesi per indagare sul caso.(Spm)