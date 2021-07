Belgio: a Bruxelles in mostra i cappelli degli artigiani italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è tempo fino al 31 agosto per visitare a Bruxelles l’originale mostra organizzata dall’Istituto italiano di cultura “Il cappellaio pazzo” ispirata all’omonimo personaggio di Alice nel paese delle meraviglie, simbolo del desiderio, nascosto in ognuno di noi, di liberarsi dai vincoli e dalle ristrettezze del tempo per esprimersi come vuole la fantasia. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. In mostra ci sono i cappelli dei Maestri Cappellai di Montappone (Marche), ideati ed elaborati con assoluta e libera creatività, appositamente realizzati nei materiali più diversi per mostrare la fantasia, l'estro e le capacità di questi artigiani. L'esposizione ideata da Giuliano De Minicis, vuole mostrare le abilità e l'estro di chi da sempre dedica le proprie energie a creare cappelli. Per le Marche il distretto del Cappello fermano-maceratese costituisce una preziosa eccellenza, con un indotto che conta circa 90 imprese, 1500 addetti e un fatturato di 80 milioni di euro. (Res)