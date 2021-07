Vaccino: Sibilia, manifestazioni no vax da condannare, occorre buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fatta salva la libertà di ciascuno di esprimere la propria opinione, "sono da condannare quelle manifestazioni, peraltro non autorizzate, nel corso delle quali, tra un assembramento e l'altro senza mascherina, si attaccano i vaccini, magari mostrando cartelli che paragonano il green pass alle leggi razziali". Lo scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Ancora meno opportuno e accettabile - aggiunge Sibilia - sarebbe la partecipazione di alcuni parlamentari, come trapela oggi dagli organi di stampa. Occorre buonsenso ed esempi positivi - conclude il sottosegretario - per liberarci definitivamente dal Covid". (Rin)