Azerbaigian: prosegue visita di Gavan (Consiglio d'Europa) per rapporto su conflitto con Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la visita in Azerbaigian di Paul Gavan, rappresentante della commissione su migrazione, rifugiati e persone sfollate dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. La visita di Gavan è tesa a raccogliere informazioni per il rapporto su "Le conseguenze umanitarie del conflitto tra Armenia e Azerbaigian", che dovrebbe essere pubblicato a settembre. A maggio scorso, Gavan aveva svolto un'analoga visita in Armenia. Nella giornata di ieri si sono svolti i primi incontri con il ministro degli Esteri azerbaigiano, Elnur Mammadov, e con la presidente del Parlamento, Sahiba Ali ghizi Gafarova. Quest'ultima, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa azerbaigiana "Apa", ha auspicato che il rapporto sia giusto e imparziale, basato su fatti oggettivi. Gafarova ha anche sottolineato il desiderio del suo paese di mantenere una pace duratura nella regione, e ha espresso biasimo per il comportamento bellicoso dell'Armenia. (segue) (Res)