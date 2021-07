Azerbaigian: prosegue visita di Gavan (Consiglio d'Europa) per rapporto su conflitto con Armenia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra oggi e domani, Gavan incontrerà alcuni parlamentari e rappresentanti di diversi ministeri che si occupano delle conseguenze umanitarie del conflitto, il commissario per i diritti umani dell'Azerbaigian, Sabina Aliyeva, e anche alcune persone sfollate e rappresentanti della società civile. La visita – si legge sul sito del Consiglio d'Europa – gli permetterà anche di comprendere meglio il ruolo e il contributo delle organizzazioni internazionali che lavorano su questo tema in Azerbaigian, tra cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa e l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). (Res)