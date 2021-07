Diga Rinascita: ambasciatore etiope Tegenu, per Egitto e Sudan è pretesto per risolvere problemi interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Egitto e Sudan stanno politicizzando la questione della costruzione della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) sul Nilo Azzurro e stanno cercando di coinvolgere altri Paesi solo per risolvere i loro problemi interni, mentre di fatto l'impianto non comporta rischi ambientali. Ne è convinto l'ambasciatore etiope in Russia, Alemayehu Tegenu, che in un'intervista a "Sputnik" ha dichiarato che la diga è progettata in modo da prevenire danni per i paesi a valle e garantire un utilizzo "win-win, ossia equo" delle risorse. "L'acqua non è ridotta di una sola goccia per i paesi a valle. Egitto e Sudan internazionalizzano e politicizzano la diga per risolvere i loro affari interni. La diga non provoca danni significativi (ad Egitto e Sudan)", ha detto Tegenu, per il quale "non c'è motivo" per cui i due paesi siano ostili al funzionamento dell'impianto (segue) (Rum)