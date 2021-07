Diga Rinascita: ambasciatore etiope Tegenu, per Egitto e Sudan è pretesto per risolvere problemi interni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contenzioso sulla diga è riesploso dopo che lunedì scorso, 19 luglio, l'Etiopia ha annunciato l'avvenuto riempimento del serbatoio dell'impianto, completato nonostante il mancato accordo dei vicini Egitto e Sudan. Nell'annunciarlo, il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha affermato che l'Etiopia ha condotto il riempimento della diga in modo da non danneggiare in modo significativo i Paesi a valle, aggiungendo di aver regolato il flusso dell'acqua in modo da evitare inondazioni. L'annuncio dell'avvenuto riempimento, dato dalla televisione etiope di Stato "Ebc" e commentato con soddisfazione dal ministro delle Acque, l'irrigazione e l'energia, Seleshi Bekele, ha suscitato la piccata reazione del governo sudanese. In una nota, il ministero dell'Irrigazione e delle Risorse idriche di Khartum ha ribadito il suo "fermo rifiuto" delle misure "unilaterali" usate dalla vicina Etiopia per portare a termine il processo di riempimento della diga, tornando a puntare il dito contro le "politiche di imposizione del fatto compiuto" e "che ignorano gli interessi legittimi e le serie preoccupazioni dei suoi partner fluviali". (segue) (Rum)