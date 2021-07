Diga Rinascita: ambasciatore etiope Tegenu, per Egitto e Sudan è pretesto per risolvere problemi interni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero sudanese afferma inoltre che la migliore alternativa a questo approccio etiope, che "porterà solo a danneggiare le distinte relazioni storiche tra i due Paesi e popoli fratelli, è continuare a negoziare, in buona fede, per raggiungere un accordo legale vincolante e globale che preservi gli interessi di tutte le parti e affronti le loro preoccupazioni, in particolare il funzionamento sicuro del bacino di Roseires", dov'è costruita la diga. Nella nota il governo di Khartum ribadisce la convinzione "che non sia troppo tardi e che il raggiungimento dell'accordo auspicato sia quanto mai necessario, possibile e disponibile, se c'è la volontà politica". Il governo assicura quindi che le autorità preposte stanno lavorando da mesi per anticipare e adottare le misure tecnico-amministrative appropriate per ridurre gli effetti negativi, reali e potenziali, del riempimento unilaterale per il secondo anno consecutivo ad alto costo economico e sociale ed il pesante onere sostenuto dai nostri cittadini per la carenza di elettricità e acqua potabile, anche se non per precauzioni tecniche. Modificando i sistemi operativi dei bacini di Roseires e Jabal Awliya, conclude Khartum, i risultati sarebbero stati disastrosi in termini di fornitura dei livelli necessari per gli impianti di acqua potabile e per la produzione di energia elettrica. (Rum)