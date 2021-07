Covid: Giacomoni (FI), nessuna nuova tassa ma un premio al merito di chi si vaccina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, ha affermato a "Milano Finanza": "Non un'altra tassa, bensì un premio per chi dimostra di avere senso civico vaccinandosi. Tutti ormai siamo consapevoli che i vaccini rappresentano l'unica arma per sconfiggere il Covid, quindi, oltre al Green pass, inteso come 'passaporto per la libertà', per riaprire tutto in sicurezza, oltre alla campagna istituzionale per convincere gli indecisi, ho lanciato in commissione Finanze questa proposta direttamente al ministro Franco: un incentivo fiscale fino a 1.000 euro per chi conclude il ciclo vaccinale, legando il bonus vacanze, che già esiste, non tanto e non solo al reddito, ma al completamento delle due dosi di vaccino". Il parlamentare ha aggiunto: "Questo meccanismo di incentivi trova ampio riscontro nel resto del mondo. Con modalità e proposte diverse, in parecchie aree del mondo la logica degli incentivi funziona. Quello che propongo per il nostro Paese è un tentativo necessario per evitare di ritrovarci, già dal prossimo autunno, alle prese con nuove restrizioni. Tutto il lavoro che stiamo facendo in Parlamento, dal Pnrr alle riforme, dai provvedimenti in Aula alle battaglie per imprese e cittadini in commissione, non può e non deve essere vanificato da ritardi sulla tabella di marcia della campagna vaccinale". L'esponente di FI ha concluso: "Nessuna nuova tassa, nessuna imposizione, ma un premio al merito di chi ha capito che solo collaborando tutti insieme si può sconfiggere definitivamente il Covid".(Com)