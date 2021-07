Lombardia: M5s, finanziare corsi anti-soffocamento per insegnanti di asili nido e scuole elementari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutelare il presente e il futuro dei minori con la formazione, perché la cultura della salute può essere una base importante per le cure ai più fragili. È la proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle in Lombardia, che in occasione dell’assestamento di bilancio ha chiesto di finanziare corsi di formazione anti-soffocamento per gli insegnanti di asili nido e scuole elementari. “Ho chiesto un milione di euro per i corsi a chi cura i nostri figli: le linee guida del ministero della Salute hanno stimato 80 mila episodi ogni anno in Italia tra ricoveri e quasi-eventi, e in tutta Europa sono 500 i bambini morti ogni anno per soffocamento, nella maggior parte a causa del cibo”, ha affermato Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5s, sottolineando la necessità di puntare sulla formazione per affrontare il problema. “Le ricerche mostrano come la metà degli eventi si verifica quando sono presenti degli adulti a supervisionare i bambini, e ho portato in Consiglio regionale un emendamento che chiede di stanziare risorse per realizzare dei corsi di disostruzione pediatrica rivolto alle insegnanti di asili nido e scuole elementari, alle mamme ed ai papà, ai nonni e alle baby-sitter e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con dei bambini”, ha concluso. (Com)