Cultura: Sorgente Group, da oggi quinta puntata della serie racconti di Claudio Strinati

- Da oggi si potrà scaricare dal web la quinta puntata dei racconti d’arte di Claudio Strinati - nella serie "Dieci capolavori della Fondazione Sorgente Group in cinque secoli" - con la celebre Diana cacciatrice di Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino. Strinati, Direttore scientifico della Fondazione Sorgente Group, fondata da Valter e Paola Mainetti, racconta il quadro e mette in evidenza i particolari del pregevole dipinto che il pittore di Cento eseguì su commissione del Conte Fabio Carandini nel 1658. Il Guercino, in questa tela, rappresenta un’immagine intima della dea, la quintessenza del mito, raffigurando l’incontro della dea della luna e della notte con il giovane pastore Endimione. Diana da quell’incontro vagheggerà una strana idea, chiedendo a Giove che il giovane cada in un sonno eterno, pur di poterlo mirare ogni notte e proteggere il bel volto del pastore dalla vecchiaia e dalla morte. Lo comunica in una nota la fondazione Sorgente Group. (segue) (Com)