Bangladesh: record di casi e decessi, il ministro della Sanità parla di situazione "molto difficile"

- Il Bangladesh ha registrato nelle ultime 24 ore il record di casi e di decessi da Covid-19. La direzione generale dei servizi sanitari ha infatti rilevato 15.192 contagi e 257 morti, che portano a 1.179.827 e 19.521 il totale dei casi e dei decessi dall’inizio della pandemia. Il ministro della Sanità, Zahid Maleque, ha definito la situazione “molto difficile”, in particolare alla luce del fatto che il 90 per cento dei posti letti in ospedale è occupato. Alcuni commentatori hanno tuttavia puntato il dito contro il governo, che ha alleggerito le misure restrittive per oltre una settimana a partire dal 13 luglio in coincidenza con la festività musulmana dell’Eid al Adha, durante la quale decine di migliaia di persone hanno lasciato le grandi città del Bangladesh per tornare ai propri villaggi a bordo di pullman e treni affollati. Successivamente l’esecutivo ha deciso di reimporre rigide misure di contenimento della pandemia fino al prossimo 5 agosto, con la chiusura di uffici, mezzi di trasporto, fabbriche e centri commerciali. Maleque ha anche fatto sapere che il governo assumerà 8 mila operatori sanitari, inclusi 4 mila medici, per aiutare il sistema sanitario a fronteggiare l’emergenza, invitando i cittadini a seguire le linee guida per contenere il virus.(Inn)