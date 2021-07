Etiopia-Russia: ambasciatore Tegenu, prossimo vertice congiunto si tenga ad Addis Abeba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Etiopia insiste affinché il secondo vertice Russia-Africa, in agenda nel 2022, si tenga ad Addis Abeba, poiché come sede dell'Unione africana può essere ritenuta la "capitale" dell'Africa ed è quindi la sede più adatta. Lo ha sostenuto l'ambasciatore etiope in Russia, Alemayehu Tegenu, che in un'intervista a "Sputnik" ha ricordato che la proposta di tenere la prossima edizione del vertice ad Addis Abeba era stata avanzata già nell'ottobre del 2019 dal primo ministro Abiy Ahmed, durante la sua visita in Russia per partecipare al vertice di Sochi. "Insistiamo sul fatto che questo vertice deve essere tenuto ad Addis Abeba", ha detto Tegenu, per il quale "Addis Abeba è la capitale dell'Africa, la sede dell'Unione africana, quindi non c'è motivo di condurre questo forum altrove", ha aggiunto il diplomatico, precisando che il governo etiope ha già discusso della questione con le autorità russe ed è in attesa di una risposta. Per ribadire la volontà etiope, Tegenu ha anche sottolineato il servizio di collegamento che Ethiopian Airlines effettua in diversi Paesi africani, e che tornerà utile in occasione di eventi internazionali come il summit. Il primo vertice Russia-Africa si è tenuto nella località turistica russa di Sochi nell'ottobre 2019. L'evento, presieduto congiuntamente dai presidenti di Russia ed Egitto, ha riunito oltre 6mila rappresentanti di 104 Paesi, inclusi i capi di Stato e di governo di oltre 40 nazioni africane. (Rum)