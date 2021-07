Difesa: Ucraina e Turchia firmano accordo per costruzione corvette classe Ada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina e Turchia hanno firmato un accordo quadro per costruire due corvette di classe Ada per le esigenze delle forze armate di Kiev. E' quanto reso noto dal ministero della Difesa ucraino. Per il 2021, Kiev ha previsto finanziamenti per 3,8 miliardi di grivnie (140,7 milioni di dollari). Il 14 dicembre 2020, il ministero della Difesa dell'Ucraina ha annunciato la firma di un accordo con la Turchia per la produzione di corvette e droni d'attacco. Nel 2019, Kiev ha acquistato e testato i droni Bayraktar, che dovrebbero essere equipaggiati con bombe ad alta precisione della società turca Roketsan. (Rum)