Milano: Sala, presenza mafiosa è “più minacciosa che mai”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il suo intervento alla commemorazione della strage di via Palestro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affermato che "in un momento di acute sofferenze sociali create dalla pandemia, e in vista degli appalti pubblici miliardari che arriveranno grazie agli aiuti europei, dobbiamo essere consapevoli che la presenza mafiosa è più minacciosa che mai a Milano". Il sindaco ha poi aggiunto che "una Milano senza mafie è una città più libera, ricca e sicura, in grado di creare lavoro e diventare più equa”. Legalità e onestà, ha concluso, sono “i fari che orientano la rotta di questa città, la fanno crescere e le consentono di attrarre nuovi cittadini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo". (Rem)