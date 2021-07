Russia-Usa: viceministro Esteri Rjabkov, presentate proposte formali su stabilità strategica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha presentato per iscritto agli Stati Uniti le sue proposte di lavoro nell'ambito della stabilità strategica, prima delle consultazioni a Ginevra. Lo ha reso noto il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Ryabkov. "Abbiamo già dato loro le nostre proposte. Nel processo di preparazione per l'incontro odierno, abbiamo espresso una serie di considerazioni aggiuntive, incluso quale dovrebbe essere l'ordine del giorno per le prossime riunioni", ha affermato il viceministro. Alle consultazioni a Ginevra, la Federazione Russa spera di comprendere quanto gli Stati Uniti siano disposti a costruire un dialogo, ha aggiunto. (Rum)